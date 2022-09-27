Son dakika haberleri | Isparta'da kendilerini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şahıs tutuklandı

Son dakika haber: Isparta'da kendilerini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şahıs tutuklandı Isparta'da kendilerini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Isparta'da kendilerini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şahıs tutuklandı

ISPARTA - Isparta'da kendilerini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Isparta ve çevre illerde kendilerini beyaz eşya tamircisi ve ben servisim diye tanıtarak evlere giren ve tamir yapmadan para alıp kayıplara karışan iki şahıs için ihbar üzerine Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. Isparta'da yakalanan S.Z ve B.Y Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yakalanan şüphelilerin aynı şuçtan çok sayıda suç kaydı olduğu bildirildi.