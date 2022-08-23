Son dakika haberleri! İskenderun Adliyesi'nde yangın 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika haberine göre İskenderun Adliyesi'nde yangın Adliyenin deposunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü Hatay'ın İskenderun ilçesinde adliye binasının elektrik cihazlarının bulunduğu depoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. İskenderun Adliyesi'nde yangın Adliyenin deposunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde adliye binasının elektrik cihazlarının bulunduğu depoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. İskenderun Adliye binasının altında bulunan depoda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören görevlilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdüler. Depoda maddi hasara neden olan yangının çıkış sebebini belirlemek için polis ve itfaiye ekipleri araştırma başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher İskenderun İtfaiye Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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