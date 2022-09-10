Son dakika haberi! Işıklarda beklerken alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Eskişehir'de ışıklarda beklediği esnada alev alan otomobil itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Eskişehir'de ışıklarda beklediği esnada alev alan otomobil itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. İddialara göre, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, ışıklarda beklediği esnada alev aldı. Bir anda alevlere teslim olan otomobil, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çıkan yangın sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskişehir İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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