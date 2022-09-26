Son dakika haberi: İş yerinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi... Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir iş yerine düzenlenen baskında saksılara ekilmiş 20 kök Hint keneviri bitkisi, 300 gram esrar maddesi, 16 gram kenevir tohumu ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir iş yerine düzenlenen baskında saksılara ekilmiş 20 kök Hint keneviri bitkisi, 300 gram esrar maddesi, 16 gram kenevir tohumu ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi sevk edildiği mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hamidiye Mahallesindeki Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. İş yerine düzenlenen operasyonda, polis ekipleri 20 kök Hint keneviri bitkisi, 300 gram esrar maddesi, 16 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi Hüseyin T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Beyşehir Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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