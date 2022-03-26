Son dakika haberi: Irmak ve Magnum'un katıldığı operasyonlarda 87 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Son dakika haberi: Irmak ve Magnum'un katıldığı operasyonlarda 87 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Irmak ve Magnum'un katıldığı operasyonlarda 87 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre Van'da polis ekiplerince düzenlenen ve Irmak ile Magnum isimli narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonlarda 87 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince düzenlenen ve Irmak ile Magnum isimli narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonlarda 87 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs ve şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarına devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 24-25 Mart'ta Edremit ilçesinde narkotik dedektör köpekleri Irmak ve Magnum ile iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda, 71 kilo 200 gram eroin ve 16 kilogram toz esrar ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlatıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, Polis, Van, 3. Sayfa, Haberler

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