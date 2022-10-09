Son dakika haberi | İran'da protestolarda gözaltına alınan göstericiler yargılanana kadar serbest bırakılmayacak

Bir son dakika haberine göre İran İçişleri Bakanının Güvenlik ve Emniyetten Sorumlu Yardımcısı Mecid Mirahmedi, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolarda gözaltına alınan göstericilerin yargılama süreci başlayana kadar serbest bırakılmayacaklarını açıkladı.

İran İçişleri Bakanının Güvenlik ve Emniyetten Sorumlu Yardımcısı Mecid Mirahmedi, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolarda gözaltına alınan göstericilerin yargılama süreci başlayana kadar serbest bırakılmayacaklarını açıkladı.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan gösterilerde gözaltına alınanlar hakkında yeni karar çıktı. İran İçişleri Bakanının Güvenlik ve Emniyetten Sorumlu Yardımcısı Mecid Mirahmedi, ülkede devam eden gösterilerde gözaltına alınan eylemciler hakkında caydırıcı kararlar alacaklarını belirtti. Mirahmedi, gözaltına alınan göstericilerin yargılama süreci başlayana kadar serbest bırakılmayacağını açıkladı. Yargının göstericilere yönelik sert kararlar alacağını kaydeden Mirahmedi, "Bugünden itibaren, gözaltına alınan göstericilerden hiç kimse yargılama süreci başlayana kadar serbest bırakılmayacak. Yargılama süreçleri ise hızlı ve caydırıcı olacak" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınan Mahsa Amini, gözaltı merkezinde baygınlık geçirdikten sonra 16 Eylül'de hastanede hayatını kaybetmişti. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Kürdistan eyaletine bağlı Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini'nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti. İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. - TAHRAN