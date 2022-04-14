Son dakika haberi! Irak'ta patlama: 7 asker yaralandı

Irak'ın Selahaddin vilayetinde bir askeri aracı hedef alan patlamada 7 asker yaralandı.

Selahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu İlçesi Kaymakamı Hasan Zeynel Abidin, Selahaddin vilayetinin doğusunda yer alan Hiliva bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon gerçekleştiren Irak ordusunun hedef alındığını söyledi. Yol kenarına yerleştirilen bombanın aracın geçişi sırasında infilak etmesiyle meydana gelen patlamada biri subay olmak üzere 7 asker yaralandı. Askerlerden 2'sinin durumu ağır olduğu yaralı askerlerin Tuzhurmatu ilçesindeki hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa