Son dakika haberi! Irak'ta mühimmat deposunda patlama: 7 ölü Son dakika haberi: Irak'ın Necef şehrindeki silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlama nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Irak'ın Necef şehrindeki silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlama nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Irak'ın güneyinde yer alan Necef kentinde, Şii Lider Mukteda Sadr başkanlığındaki Sadr Grubu'nun silahlı kanadı olan Saraya el-Selam'a ait silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Silah ve mühimmat deposunun kentteki Olimpiyat Stadı yakınında olduğu belirtilirken, yetkililer patlama nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Patlamaya, Necef kentindeki aşırı sıcakların yol açtığı belirtildi. - NECEF İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Necef Irak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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