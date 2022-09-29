Son dakika haberi! 'Instagram'da isim aratma' cinayetinde sanıkların yargılanmasına başlandı

Bayrampaşa'da kız arkadaşının Instagram'da adını arattırdığı kuaför şahsı kıskanarak yanına çağıran ve çıkan kavgada kuaför tarafından silahla vurularak öldürülen Yasin Semih Demirok cinayetine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık, "Silahı çıkarıp hedef gözetmeden ateş ettim. Vurulup vurulmadığını anlamadım ve kaçarak uzaklaştım" dedi.

Bayrampaşa'da kız arkadaşının Instagram'da adını arattığı kuaförü kıskanarak yanına çağıran ve kuaför Nabi Mammadov tarafından silahla vurularak öldürülen Yasin Semih Demirok cinayetine ilişkin davanın görülmesine başlandı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Nabi Mammadov, tutuksuz sanıklar Muhammet Emin Sarak ile Ercan Azaklı hazır bulundu. Duruşmaya maktulün anne ve babası Semra Demirok ile Sedat Demirok da taraf avukatlarıyla beraber katıldı.

"Konum gönderdi akşam vakti tek başıma gittim"

Duruşmada savunma yapan sanık Nabi Mammadov, bir kuaför salonu işlettiğini ve normalde günlük yaşamında karakolun önünden bile geçmeyen biri olarak mahkemenin karşısında bu suçla yargılanmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Olay günü eşimi ve çocuğumu alıp çağrıldığımız misafirliğe gidiyoruz. Oradayken telefonum çalıyor, tanımadığım bir şahıs beni arıyor. Açtığımda bana 'sen Sena Y. adlı kişiyi nereden tanıyorsun' diye soruyor. Tanımadığımı dile getirip kapatıyorum, beni tekrar arıyor. Bu kez de esnaf yaklaşımıyla yaklaşıyor bana ve yüz yüze görüşmek istediğini söylüyor. Bana konum gönderiyor ve ben de oraya gidiyorum akşam vakti tek başıma" dedi.

"Hedef gözetmeden ateş ettim"

Sanık Nabi savunmasının devamında, 'Beklerken 3 kişinin geldiğini gördüm, daha sonra biz maktulle 2 adım ileri attık konuşmaya başladık. Konunun nereye varacağını anlamaya çalıştığım sırada yüzüme birden tokat karışımı bir yumruk atıldı. Dengemi kaybedip düşeceğim sırada maktule 'ne yapıyorsun' diye sordum. O sırada bıçağını çıkardı, yapmamasını ve problemin ne olduğunu söyledim. Bahsettiği kızı da tanımadığımı söylediğim sırada bıçakla üzerime gelince direkt belimdeki silahı çıkarıp hedef gözetmeden ateş ettim. Vurulup vurulmadığını anlamadım ve kaçarak uzaklaştım. Kayınçomu arayarak yardım istedim, sonra da Ercan isimli sanık da beni evinde misafir etti. Silahı da Ercan'a denize atmasını ben söyledim. Tüm bunlardan haberi yoktu" şeklinde konuştu.

Duruşmada sanık Muhammet ise eniştesinin kendisine yaralama gibi bir olaya karıştığını ve kalacak yere ihtiyacı olduğunu söylediğini, akraba olduklarından dolayı onu karşılıksız bırakamayacağını belirtti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen maktulün kız arkadaşı Sena Y. "6 ay boyunca o kuaföre gittim. Olaydan önce kuaförün sayfasına girip bakmıştım sosyal medyadan, maktul Yasin de bunu görmüştü ve aramızda bir tartışma yaşanmıştı. Olay günü de maktulle görüşecektik onların evinde, görüşemedik. 6 ay boyunca saçlarımı Nabi hiç yapmadı, onun ismini de bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme ardından taraf avukatlarına söz vererek ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti Nabi Mammadov'un tutukluluk halinin devamına karar vererek dinlenilmeyen tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 17 Aralık 2021'de Bayrampaşa'da meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede maktul Yasin Semih Demirok'un sevgilisinin sosyal medyadan Nabi Mammadov isimli kuaför şahsın hesabını araştırdığı ve erkek arkadaşı Demirok'un bu aramayı görerek kıskandığı belirtildi. Yasin Semih Demirok'un kıskançlığa kapılarak kuaför Nabi Mammadov'a mesaj attığı ve konumunu gönderdiği de iddianamede kaydedildi. Demirok'un 2 arkadaşı ile birlikte konuma gittiği açıklanan iddianamede, Mammadov'a yaklaştığı sırada kendisine 1 el ateş edilmesi ile hayatını kaybettiği iddianamede açıklandı. Olay anında maktul Demirok'un yanında bulunan arkadaşları iddianamede yer verilen ifadelerinde Mammadov'un, Yasin Semih Demirok'un göğsüne doğru bir el ateş ettiğini söyledi. Nabi Mammadov'un dini nikahlı eşi Nur S. ise ifadesinde kocasının kendisini arayarak "2-3 gün yokum. Sakin ol" dediğini belirtti. Nabi Mammadov ise kendini korumak amacıyla yanında bulundurduğu ruhsatsız silahını hedef almadan maktule doğru ateşlediğini söyledi. İddianamede Nabi Mammadov'un 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede Nabi Mammadov'u evde saklayan ve cinayette kullanılan silahı denize atan Muhammed Emin Sarak ile Ercan Azaklı'nın ise 'suçluyu kayırma' ve 'suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçlarından ayrı ayrı 1 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. - İSTANBUL