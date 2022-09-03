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Son dakika haberi... İndirimdeki fritöz için birbirlerine girdiler

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... İndirimdeki fritöz için birbirlerine girdiler

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Buca ilçesinde yeni açıldığı öğrenilen bir mağazada, indirimli fritözü satın almak isteyen vatandaşlar arasında kavga çıktı.

İzmir'in Buca ilçesinde yeni açıldığı öğrenilen bir mağazada, indirimli fritözü satın almak isteyen vatandaşlar arasında kavga çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınırken, kavga esnasında bir kadının biber gazı çıkartarak 'Dağıtırım burayı' demesi dikkat çekti.

Olay, Buca Şirinyer'de bulunan ve yeni açıldığı öğrenilen bir mağazada meydana geldi. Yeni açılan bir mağazanın indirimli ürünleri için izdiham çıktı. Kampanya dahilinde bin 750 liraya satışa sunduğu öğrenilen fritözü satın almak isteyen vatandaşlar arasında tartışma çıkarken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Biber gazını çıkardı, 'Dağıtırım burayı' dedi

Kamera görüntülerinde, tek kaldığı öğrenilen fritözü kapışan vatandaşlar arasında yaşanan tartışma yer alırken, bu esnada bir kadının elindeki biber gazını göstererek tartışmaya son vermek için 'Sıkarım biber gazını, dağıtırım burayı' demesi dikkat çekti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

kavga İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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