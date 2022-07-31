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Son dakika haberi! İki noktada kasıtlı yangın çıkaran zanlı yakalandı

Son dakika haberi! İki noktada kasıtlı yangın çıkaran zanlı yakalandı

Son dakika habere göre Bursa'da boş alanda kasıtlı yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Bursa'da boş alanda kasıtlı yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Gemlik-Orhangazi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin işletme tesislerinin bulunduğu bölgede bulunan çalılıkta iki noktada küçük çapta yangın çıkması, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Çevrede bulunan kameraları ve vatandaş ifadeleri üzerine yapılan çalışmada, şüpheli bir şahsın bölgede kasıtlı olarak yangın çıkarıldığı öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, şüpheli şahsın Osman Ö. olduğunu tespit ederek kısa süre içerisinde yakaladı. İfadesinde esnafla tartıştığını iddia eden Osman Ö. küçük çapta çalılık yakarak dikkat çekmeye çalıştığını, çalılığın hızlı yanmasını hesap edemediğini öne sürdü. Osman Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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