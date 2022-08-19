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Son dakika haberi... İki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Son dakika haberi... İki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Son dakika haberler: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Yüksel Sokak üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler birbirine silah ve bıçaklarla saldırdı. Meydana gelen olayda A.T. bacağına isabet eden mermi ile yaralandı. Kavgaya karışan 2 kişi bıçakla, 1 kişi de aldığı darbeler sonucunda yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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