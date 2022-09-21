Denizli 3. sayfa haberleri: Denizli'deki helikopter kazasındaki 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Denizli'deki helikopter kazasındaki 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Denizli'de kaza kırıma uğrayan helikopter içerisindeki 7 mürettebattan 5'inin yaralandığını, 2'sinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kastamonu'dan Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopterinin Çardak ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu helikopterdeki 7 kişilik mürettebattan 2'si hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığından kazayla ilgili yapılan açıklamada ise, "Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Rus, 5 Türk, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun" ifadeleri yer aldı.