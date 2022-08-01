PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK'ya 2015'te katılan ve Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikna çalışmaları ile Mardin-Nusaybin sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece 2022 yılı içinde PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısı, 63'e ulaştı.