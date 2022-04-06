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Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Polis Haftası etkinliğini izledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Polis Haftası etkinliğini izledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, poliftası etkienliğini izledi.

İçişleri Bakanı Soylu, Polis Haftası etkinliğini izledi

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, poliftası etkienliğini izledi.

Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Ulus Atatürk Anıtı'nda özel harekattan, görev köpeklerine, kriminalden, polis arama kurtarma birimlerimize kadar birçok birimimizin yer aldığı bir etkinlik düzenlendi. Ayrıca programda Polis Bandosu ve Polis Korosu tarafından konser verdi ve eski polis kıyafetleri sergilendi.

İçişleri Bakanı Soylu'da etkinlik alanına gelerek bir etkinliği izledi. Bakan Soylu, vatandaşlarlada sohbet etti.

Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Polis Haftası etkinliğini izledi

Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Polis Haftası etkinliğini izledi

Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Polis Haftası etkinliğini izledi

İhlas Haber Ajansı / Sadettin Aliusta - 3. Sayfa

3. Sayfa, Politika, Haberler

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