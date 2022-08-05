Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: "Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt'ta bugün, sarı torbaya girdi. - Haberler

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Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: "Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt'ta bugün, sarı torbaya girdi.

Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: 'Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt'ta bugün, sarı torbaya girdi.

Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Soylu: "Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt'ta bugün, sarı torbaya girdi.

 - Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu: " Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt'ta bugün, sarı torbaya girdi. Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarma'daki Kahramanlarımıza tebrikler Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak. Meraklanmasın..." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Murat Karayılan Süleyman Soylu Doğubeyazıt Ağrı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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