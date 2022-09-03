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Son dakika haberi | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen...

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen...

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 593'ü PKK/KCK, 554'ü FETÖ, 149'u DEAŞ, 75'i sol terör olmak üzere toplam bin 371 şüpheli gözaltına alınmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 593'ü PKK/KCK, 554'ü FETÖ, 149'u DEAŞ, 75'i sol terör olmak üzere toplam bin 371 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişilerden 131'i PKK/KCK, 139'u FETÖ, 27'si DEAŞ, 13'ü sol terör örgütleri mensubu olmak 310'u ise tutuklanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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