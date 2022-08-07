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Son dakika haberi | İçerisinde 4 gencin bulunduğu otomobil şarampole girdi: 2 ölü

Son dakika haberi... İçerisinde 4 gencin bulunduğu otomobil şarampole girdi: 2 ölü Parçalanan otomobilde 2 genç öldü, 2 kişi yaralandı Kazada biri 19 diğeri 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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İçerisinde 4 gencin bulunduğu otomobil şarampole girdi: 2 ölü

Parçalanan otomobilde 2 genç öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada biri 19 diğeri 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay ilçesi Hal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C.B. idaresindeki 11 AF 320 plakalı otomobil Afyonkarahisar'a seyir halindeyken Hal Kavşağı'na geldiği esnada kontrolden çıktı. Savrulan araç şarampole girip ardından ağaçlara çarptı. Kazanın ardından parçalanan otomobilde adeta can pazarı yaşandı. Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen kurtarma ekibi yaralanan sürücü M.C.B. ile S.B.U.'yu Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırırken, diğer yaralılar İlayda Eroğlu ve Sedanur Yılmaz'ı ise Çay Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Eroğlu ve Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından hurdaya dönen otomobil güçlükle girdiği şarampolden çıkarıldı. Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - 3. Sayfa

Karahisar Çay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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