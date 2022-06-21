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Son dakika haberi | Husumetlisini istek şarkıdan bulup vuran zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Husumetlisini istek şarkıdan bulup vuran zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Adana'da alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olan şahsı barda istek şarkı isteyince fark edip vuran zanlı tutuklanırken, bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Adana'da alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olan şahsı barda istek şarkı isteyince fark edip vuran zanlı tutuklanırken, bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 2 Haziran günü saat 03.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir barda meydana geldi. İddiaya göre masada konsomatrisle sohbet eden Cumali G.'nin (39) yanına gelen bir kişi, tabancayla peş peşe ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar Cumali G.'nin kasık, kol ve karın bölgesine isabet etti. Cumali G., kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı. O anlar barın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Cumali G.'yi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Olayla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırganın, Cumali G.'ye borcu olduğu öne sürülen Özkan A. (29) olduğunu belirledi. Şüphelinin saklandığı adresi belirleyen ekipler, zanlıyı düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen zanlı, ifadesinde, "Cumali'ye borcum vardı. Beni sürekli sıkıştırıyordu. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Olay günü Cumali'nin adına şarkı istenince; orada olduğunu anlayıp, sıktım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Cumali G.'nin ise hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seyhan Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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