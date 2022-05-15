Son dakika haberi: Husumetlisi olduğu şahsa kurşun yağdırdı: 1 yaralı - Haberler

Bolu'da, husumetlisi olduğu S.K. tarafından kurşun yağmuruna tutulan S.B. (37) ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Piroğlu Köyü Tekkeler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan S.K. ile S.B. karşılaştıkları ormanlık alanda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. yanında bulunan silahla defalarca ateş etti. Mermilerin vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği S.B. kanlar içerisinde yerde kalırken, S.K. olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan köylülerin olay yerine gittiklerinde S.B.'yi hareketsiz halde yatar halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. S.B., ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. S.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, S.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa