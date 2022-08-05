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Son dakika haberi: Hırsızlık şüphelileri polis ekiplerinden kaçamadı

Son dakika haberi: Hırsızlık şüphelileri polis ekiplerinden kaçamadı

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesinde bir iş yerinden gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Muğla'nın Datça ilçesinde bir iş yerinden gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 25 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinde İskele Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede faaliyet gösteren bir iş yerinden 1 adet laptop ve 1 adet cep telefonu çalınması olayı ile ilgili olarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Hırsızlık şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatan Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin peşine düştü. 10 gün boyunca çevrede yapılan araştırmalar ve elde edilen kamera görüntülerinden hırsızlık şüphelileri tespit edildi. Şüphelilerin saklandıkları adreslere baskın düzenleyen ekipleri 2 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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