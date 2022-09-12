Son dakika haberi | Hırsızı 520 saat güvenlik kamerası kaydı inceleyerek yakaladılar 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak jandarma ekipleri 18 ayrı kameradan 520 saat görüntü kaydı inceleyerek hırsızları tespit edip yakaladı. Afyonkarahisar'da meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak jandarma ekipleri 18 ayrı kameradan 520 saat görüntü kaydı inceleyerek hırsızları tespit edip yakaladı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sadıkbey mahallesinde 26 Ağustos tarihinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. 18 ayrı kameraya ait 520 saat görüntü kaydı inceleyen ekipler, yürütülen çalışmalar sonucunda 10 Eylül tarihinde olay şüphelisinin İ.E., olduğu tespit etti. Yapılan operasyon sonucunda İ.E., yakalanırken 31 adet cumhuriyet altını, 4 adet çeyrek altın, 1 adet yarım altın, 570 dolar ve 900 euro jandarma ekiplerince ele geçirildi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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