Son dakika haberi... Hindistan'da sel felaketi: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika haberlerine göre Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinin kuzeybatısında bulunan Chamba bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşandı. Çok sayıda yapının zarar gördüğü felakette, 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Sel nedeniyle, bölge halkı güvenli alanlara tahliye edildi. Heyelan nedeniyle yol kapandı Himaçal Pradeş'in Kinnaur bölgesinde sağanak yağışların yol açtığı heyelan, bölge halkı tarafından kaydedildi. Heyelanın ardından kapanan yol, iş makinelerinin temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. - YENİ DELHİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa India 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi... Hindistan'da sel felaketi: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.