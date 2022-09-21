Son dakika haber! Helikopterli şafak operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Helikopterli şafak operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındıUŞAK Uşak'ta 12 ekip, 50 personel, 1 narkotik dedektör köpeği ve 1 de helikopter destekli yapılan şafak operasyonunda sentetik ecza hap, metamfetamin, esrar, bonzai gibi uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 6 kişi ekiplerce gözaltına alındı.

Helikopterli şafak operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

UŞAK Uşak'ta 12 ekip, 50 personel, 1 narkotik dedektör köpeği ve 1 de helikopter destekli yapılan şafak operasyonunda sentetik ecza hap, metamfetamin, esrar, bonzai gibi uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 6 kişi ekiplerce gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 aydır çalışmalarını düzenlediği ve 6 kişiyi hedef aldığı şafak operasyonunu gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyona 12 ekip, 50 personel, 1 narkotik dedektör köpek ve 1 de havadan destek için helikopter katıldı. Öncelerden belirlenen çok sayıda adrese operasyonu gerçekleştiren ekipler adreslerde sentetik ecza hap, metamfetamin, esrar, bonzai gibi uyuşturucu maddelerin yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca ve 2 adet hassas terazi de ele geçirildi. Operasyonda hedefteki 6 kişi de ekiplerce gözaltına alındı.