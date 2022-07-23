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Hayvanları çalmaya gelen hırsızlar tarafından öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hayvanları çalmaya gelen hırsızlar tarafından öldürüldü Kars'ın Akyaka ilçesinde hayvanları çalmaya gelen hırsızlar tarafından öldürülen Mücahit İşge gözyaşları ile toprağa verildi.

Hayvanları çalmaya gelen hırsızlar tarafından öldürüldü

IĞDIR - Kars'ın Akyaka ilçesinde hayvanları çalmaya gelen hırsızlar tarafından öldürülen Mücahit İşge gözyaşları ile toprağa verildi.

Olay, gece 01.00 sıralarında Akyaka ilçesi Hacıpiri köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile çobanlığa giden Mücahid İşge gece saatlerinde babası Musa İşge ile büyükbaş hayvan otlatıyordu. Baba Musa İşge oğlunun yanına gelip oturduktan sonra ayrı otlattığı sürünün önüne gitti. Oğlundan biraz uzaklaşan baba İşge silah sesi duydu. Sesin oğlunun bulunduğu yerden geldiğini gören baba koşarak gitti. Olay yerine giden baba oğlunun yerde hareketsiz yattığını gördü. Musa İşge hemen komşu köylere haber verdi. Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri Mücahid İşge'nin vefat ettiğini tespit etti. İşge'nin cenazesi, otopsi için Kars'a götürüldü. Otopsi sonrası İsge'nin cenazesi ailesi ve akrabası tarafından Iğdır'a getirilerek Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Baba Musa İşge'nin hayvanları çalmak için geldiklerini, oğlu karşı çıktığı zamanda silahla öldürdüğünü ve iki atlının olay yerinden hızla uzaklaştığını söylediği öğrenildi. Olay yerinde güvenlik güçleri 7 boş kovan bulurken Mücahit İşge'ye sadece bir kurşunun alnından isabet ettiği ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler

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