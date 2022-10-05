Son dakika haberi: Havuzda kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin havuzunda kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Havza ilçesindeki fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin havuzunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rehabilitasyon merkezinde kalan Cemil Göksu (81) yüzmek için havuzlar bölümüne gitti. Sıcak su dolu havuzda yüzen Cemil Göksu'nun bir süre sonra suyun içinde hareketsiz olduğunu görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Havuzdan çıkartılan yaşlı adama müdahale eden sağlık ekipleri, onu ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırdı. Cemil Göksu hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın havuzun içinde kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN