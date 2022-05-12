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Son dakika haberi: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberi... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

DÖRTYOL, HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada Dörtyol Konfort kavşağında durdurulan ve içerisinde 4 kişi bulunan bir otomobilde yapılan aramada, 57.1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan H.K., H.S., M.M.G. ile H.Ö. adlı gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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