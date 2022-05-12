Son dakika haberi: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

DÖRTYOL, HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada Dörtyol Konfort kavşağında durdurulan ve içerisinde 4 kişi bulunan bir otomobilde yapılan aramada, 57.1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan H.K., H.S., M.M.G. ile H.Ö. adlı gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa