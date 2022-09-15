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Son dakika haberi: Hatay'da uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler: Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 36 kök Hint keneviri, 75 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 36 kök Hint keneviri, 75 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. S.C., L.C. ile B.Y.'nin Ekinci Mahallesi'nde bulunan ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada boyları 1,5 ile 4 metre arasında değişen 36 kök hint keneviri, 75 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak L.C. gözaltına alınırken, S.C. ile B.Y hakkında ise adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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