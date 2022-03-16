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Son dakika haberi! Hatay'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberine göre Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bin 943 adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bin 943 adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak çalışma gerçekleştirdi. Narlıca uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 943 adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan G.T. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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