Son dakika haberi... Hatay'da sigara kaçaklığı operasyonu - Haberler

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Son dakika haberi... Hatay'da sigara kaçaklığı operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberi... Hatay'da sigara kaçaklığı operasyonu

Son dakika haberi: Hatay'ın Payas ilçesinde bir evde gümrük kaçağı 7 bin adet makaron, 15 kilogram kaçak tütün, elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde bir evde gümrük kaçağı 7 bin adet makaron, 15 kilogram kaçak tütün, elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde A.C.K.'ya ait evde arama yapıldı. Aramada 6 bin adet boş, bin adet doldurulmuş gümrük kaçağı makaron (sigara kağıdı), 3 adet elektronik sigara sarma makinesi, 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.C.K. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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