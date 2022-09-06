Son dakika haberi: İskenderun'da sahte içkiden yaşanan ölümler sonrası polis operasyon başlattı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde son 3 günde sahte içkiden 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi tedavi altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 1'i tutuklandı.

İskenderun'da Celal ve Gülseren Daher çifti, önceki gün kendi evlerinde içki içtiler ve bir süre sonra rahatsızlandılar. Yakınları tarafından İskenderun Devlet hastanesine kaldırılan Celal Daher (63) hayatını kaybederken eşi Gülseren Daher (58) yoğun bakımda tedaviye alındı.

İskenderun Devlet Hastanesinde son 3 gün içinde sahte alkol kullanımı şüphesiyle tedavi altına alınan 12 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

Muharrem Karatpe, (62) Naci Dikmen (64) ve Celal Daher'in (63) ölümü sonrası çalışma başlatan polis sahte içkiyi aldıkları yönünde bilgi edinilen M.K., N.D. F.B., A.D., H.D., S.D., H.N., Z.Ç., A.A. ve E.K'yi gözaltına aldı. 9 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramada 84,2 kilo içime hazır kaçak içki, 2 ton 600 kg fermente kaçak içki ele geçirildi. Şahıslardan F.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - HATAY