Son dakika haberi: Hatay'da makaron ve sigara kaçakçılığı operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan 2 ayrı sigara kaçakçılığı operasyonunda 44 bin makaron, 1540 paket sigara, 10 kilo tütün ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan 2 ayrı sigara kaçakçılığı operasyonunda 44 bin makaron, 1540 paket sigara, 10 kilo tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gümrük kaçağı sigara ve makaron satışına yönelik çalışmalarda İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlarda, M.Ö.'nün Sakarya Mahallesinde bulunan ikameti ve Dumlupınar Mahallesinde bulunan iş yerinde yapılan aramalarda, 55 paket gümrük kaçağı sigara 14 bin adet doldurulmuş makaron, 30 bin adet boş olmak üzere 44 bin makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İsmet İnönü Mahallesi, Şeker Kavşağında durdurulan M.E.'nin sevk ve idaresindeki otomobilde yapılan aramada ise 1490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY