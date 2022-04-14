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Son dakika haberi: Hatay'da kaçak makaron ve tütün operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberi: Hatay'da kaçak makaron ve tütün operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 51 bin adet kaçak makaron ile 7 kilo tütün ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 51 bin adet kaçak makaron ile 7 kilo tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Dörtyol Sanayi Mahallesinde bulunan F.Ş. adlı şahsın iş yerinde yapılan aramada, 44 bin adet boş makaron (sigara kağıdı), 7 bin adet doldurulmuş makaron, 7 kilo gram kıyılmış açık tütün, 250 adet boş sigara kutusu, 1 adet elektronik sigara ve sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi F.Ş. hakkında adlı işlem yapıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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