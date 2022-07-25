Son dakika haberi: Hatay'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu Son dakika haber... Hatay'ın Arsuz ilçesinde helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Hatay'ın Arsuz ilçesinde helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 55 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Narkotik Suçlarla Mücadeleye yönelik yapılan çalışmada Arsuz ilçesi kırsal alanındaki 5 ayrı noktada, hasat için bekleyen Hint kenevirleri tespit edildi. 10 ekip 35 personelle helikopter destekli yapılan operasyonda 55 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. - HATAY İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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