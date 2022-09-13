Son dakika haberi... Hatay'da göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika haberine göre Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Hatay İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ile (JASAT) ve Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli A.A. isimli şahıs, Reyhanlı ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Şüpheli A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Reyhanlı Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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