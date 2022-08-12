Haber : Son dakika haberi: Hatay'da araçta uyuşturucu ele geçirildi 1 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Hatay'da araçta uyuşturucu ele geçirildi 1 kişi tutuklandı

 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Hatay'da araçta uyuşturucu ele geçirildi 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir araç içerisinde 65,42 gram eroin ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir araç içerisinde 65,42 gram eroin ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Bölge Trafik Uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 65,42 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan M.Y. ve A.I. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan A.I. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title