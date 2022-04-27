Son dakika haberi | Hatay'da 7 ton et satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi | Hatay'da 7 ton et satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Hatay'da 7 ton et satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Hatay'da 7 ton et satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Hatay'da 7 ton et satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 ton et satma vaadiyle bir kişinin 620 bin lira parasını dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Merkez Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda E.M., A.K., Ş.Y., M.K., Ö.K. ile E.D. şüpheliler gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ile Ö.K. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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