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Son dakika haberi | Hasta taşıyan ambulans yan yattı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Hasta taşıyan ambulans yan yattı: 5 yaralı

Son dakika haberi: VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde hasta taşıyan ambulansın kontrolden çıkarak yan yatması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde hasta taşıyan ambulansın kontrolden çıkarak yan yatması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van- Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde meydana geldi. Başkale'den alınan hastayı Van il merkezine getirmek isteyen sağlık ekiplerinin yönetimindeki ambulans, Güzeldere Geçidi'nde yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada hasta, hasta refakatçisi ve 3 sağlık personeli olmak üzere 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen başka ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ambulans, Hakkari, Başkale, Van, 3. Sayfa, Haberler

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