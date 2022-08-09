Son dakika haberi... Hasat zamanı çiftçinin traktörünü çaldılar Son dakika haberler: Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çiftçilik ile geçimini sağlayan vatandaşın traktörü çalındı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çiftçilik ile geçimini sağlayan vatandaşın traktörü çalındı. Olay, 6 Ağustos Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçimini çiftçilik ile sağlayan Kemal Kıyvan isimli vatandaşın traktörü evinin önünden çalındı. Vatandaş çalınan traktörü için jandarmaya müracaat etti. Ekipler konu ile ilgili inceleme başlatırken, Kemal Kıyvan ise çalınan 81 BS 190 plakalı traktörünü görenlerin '0 546 208 84 60' no'lu numarayı aramalarını istedi. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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