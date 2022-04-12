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Son dakika haberi: Haklarında yakalama kararı olan 4 kişiyi polis yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Haklarında yakalama kararı olan 4 kişiyi polis yakaladı

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da polis düzenlediği operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi yakaladı.

Afyonkarahisar'da polis düzenlediği operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişiyi yakaladı. Şahısların işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışma dahilinde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunda haklarında 5 yıl hapis cezası bulunan H.Ç., G.Ö. ve G.Ö., isimli şahıslarla birlikte reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan B.C.B., isimli şahıs polis tarafından yakalandı. Şüphelileri emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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