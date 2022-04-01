Son dakika haberi! Hakkari'de bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla "Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar...
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Son dakika haberi... Hakkari'de bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla "Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu" başlatıldı.
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla "Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu" başlatıldı. - ANKARA
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