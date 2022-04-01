Son dakika haberi! Hakkari'de bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla "Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar... - Haberler

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Son dakika haberi! Hakkari'de bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla "Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Hakkari'de bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla

Son dakika haberi... Hakkari'de bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla "Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu" başlatıldı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla "Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu" başlatıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Binbaşı, Hakkari, Şehit, 3. Sayfa, Haberler

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