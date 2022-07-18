Son dakika haberi | Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı Son dakika haber... Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı. Kaza, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi İnebolu-Cuha Doruğu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada kamyon sürücü M.C., yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.C., hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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