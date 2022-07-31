Kastamonu 3. sayfa haberi: Hafif ticari araç şarampole uçtu: 7 yaralı - Haberler

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Kastamonu 3. sayfa haberi: Hafif ticari araç şarampole uçtu: 7 yaralı

Kastamonu habere göre - Hafif ticari araç şarampole uçtu: 7 yaralı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole uçtu, kaza da 7 kişi yaralandı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole uçtu, kaza da 7 kişi yaralandı.

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- Hafif ticari araç şarampole uçtu: 7 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole uçtu, kaza da 7 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole uçtu, kaza da 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Erzincan Karayolu Sivas istikametinde meydana geldi. O.T. İdaresindeki 34 ELG 426 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan K.T., M.T., T.T., K.K., A.M.T. ve E.M.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - 3. Sayfa

Tragger Sivas 3. Sayfa Haberler

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