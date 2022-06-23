Son dakika haberi | Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Kolay yolu Yağmurca Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A.(55 ) idaresindeki 55 AEG 446 plakalı hafif ticari araç ile S.İ'nin (45) kullanılandığı 55 DU 570 plakalı traktör çarpıştı. Kazada araç sürücüleri R.A, S.İ. ve araçlarda yolcu olarak bulunan E.İ (38) ile M.B.(58) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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