Son dakika haberi... Güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler tutuklandı
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Son dakika habere göre Güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler tutuklandı Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldüren şüpheliler tutuklandı.
Güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler tutuklandı
İSTANBUL - Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldüren şüpheliler tutuklandı.
Esenyurt Devlet Hastanesi'nde dün saat 18.45 sıralarında motosiklet kazası yapan Mazlum B., Çetin K. isimli kişiler burada taşkınlık çıkartmıştı. Müdahale eden Tuğrul Okudan isimli güvenlik görevlisi yaşanan arbedede kalbinden bıçaklanmış ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından şüpheliler gözaltına alınmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa