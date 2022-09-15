Son dakika haberi... Güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre Güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler tutuklandı Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldüren şüpheliler tutuklandı. Güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler tutuklandı İSTANBUL - Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldüren şüpheliler tutuklandı. Esenyurt Devlet Hastanesi'nde dün saat 18.45 sıralarında motosiklet kazası yapan Mazlum B., Çetin K. isimli kişiler burada taşkınlık çıkartmıştı. Müdahale eden Tuğrul Okudan isimli güvenlik görevlisi yaşanan arbedede kalbinden bıçaklanmış ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından şüpheliler gözaltına alınmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman Devlet Hastanesi Esenyurt 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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