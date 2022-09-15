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Güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler adliyeye sevk edildi

3. Sayfa Haberleri

Güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler adliyeye sevk edildi Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldüren şüpheli emniyete biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldüren şüpheli emniyete biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde dün saat 18.45 sıralarında motosiklet kazası yapan M.B. ve Ç.K. isimli şahıslar kendi imkanlarıyla devlet hastanesine gelmiş ve burada taşkınlık çıkartmıştı. M.B. ve Ç.K.'ye müdahale eden Tuğrul Okudan isimli güvenlik görevlisi yaşanan arbedede kalbinden bıçaklanmış ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından M.B. ve Ç.K. gözaltına alınmıştı. Bugün emniyette işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

Devlet Hastanesi Esenyurt 3. Sayfa Güncel Haberler

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