Gürcistan'da evin balkonu çöktü: 2 ölü, 2 yaralı

Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesindeki Marneuli kentinde bir binanın balkonunun çökmesinin ardından 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten 35 kilometre uzaklıkta bulunan Marneuli kentindeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü. Kaza sırasında balkonda bulunan iki kadın aşağı düşerek hayatını kaybederken, bina önünde oynayan 2 çocuk ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin ardından hayatını kaybeden kadınlardan birinin hamile olduğu öğrenildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İlkin Hüseynov/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa