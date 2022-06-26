Gürcistan'da evin balkonu çöktü: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler

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Gürcistan'da evin balkonu çöktü: 2 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesindeki Marneuli kentinde bir binanın balkonunun çökmesinin ardından 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesindeki Marneuli kentinde bir binanın balkonunun çökmesinin ardından 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten 35 kilometre uzaklıkta bulunan Marneuli kentindeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü. Kaza sırasında balkonda bulunan iki kadın aşağı düşerek hayatını kaybederken, bina önünde oynayan 2 çocuk ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin ardından hayatını kaybeden kadınlardan birinin hamile olduğu öğrenildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İlkin Hüseynov/İHA)

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