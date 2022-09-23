Son dakika haberi... Gümüşhane'de kaçak silah imalathanesine baskın

Gümüşhane'de Jandarma ekipleri Kelkit ilçesinde kaçak silah ürettiği tespit edilen şahsın evine operasyon düzenledi. Aramalarda evinden 3 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 175 fişek ve silah üretiminde kullanılan birçok makine çıkan şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda Kelkit ilçesinde ikamet eden M.U.'nun evinde kaçak silah üretimi yapıldığını tespit etti. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT (Jandarma Suç Arama Timleri) tarafından M.U.'nun evinde Bomba Arama Köpeği Maske ile birlikte arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda şahsın evinden 1 adet silah yapımında kullanılan polisaj makinesi, 1 adet silah yapımında kullanılan bileme taşı makinesi, 1 adet silah yapımında kullanılan ayaklı büyük matkap, 1 adet silah yapımında kullanılan ayaklı küçük matkap, 1 adet silah yapımında kullanılan taşlama makinesi, 3 adet av tüfeği, 1 adet av tüfeği dürbünü, 5 kg ağırlığında muhtelif silah yapımında kullanılan demir ve çelik metal aksam, 3 adet muhtelif çapta kurusıkıdan çevirme tabanca, 175 adet muhtelif çaplarda fişek, 5 adet muhtelif çapta tabanca ve tüfek şarjörü, 4 adet muhtelif marka tabanca ve tüfek namlusu ve gövdesi, 12 adet muhtelif marka tüfek ve tabanca parçası ele geçirildi.

Operasyonun ardından adli tahkikata başlanılırken, M.U. isimli şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GÜMÜŞHANE