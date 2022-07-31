Son dakika haberi! Guatemala Devlet Başkanı Giammattei'nin ziyaret ettiği bölgede askerlere silahlı saldırı - Haberler

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Son dakika haberi! Guatemala Devlet Başkanı Giammattei'nin ziyaret ettiği bölgede askerlere silahlı saldırı

Son dakika haberi! Guatemala Devlet Başkanı Giammattei'nin ziyaret ettiği bölgede askerlere silahlı saldırı

Son dakika haberler... Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin ülkenin Huehuetenango bölgesine yaptığı ziyaret sırasında askerlere ateş açıldı.

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Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin ülkenin Huehuetenango bölgesine yaptığı ziyaret sırasında askerlere ateş açıldı. Olayda Devlet Başkanı Giammattei'nin zarar görmediği açıklandı.

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin Meksika sınırı yakınında yer alan Huehuetenango bölgesine yaptığı ziyaret sırasında askerlerin kontrol noktasına ateş açıldı. Askerlerin araçtan yapılan saldırıya karşılık verdiği, Guatemala Devlet Başkanı Giammattei'nin o sırada olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta olduğu ve zarar görmediği belirtildi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "Guatemala halkına ve uluslararası topluma devlet başkanının zarar görmediğini ve

bölgeden zamanında tahliye edildiğini bildiriyoruz" denildi.

Açıklamada, olay nedeniyle Meksikalı 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer, Meksika'ya kaçan diğer 4 Guatemalalı saldırganın Meksika ordusu tarafından gözaltına alındığını duyurdu. - GUATEMALA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Guatemala Sonora 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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