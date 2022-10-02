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Son dakika haberi! Gönen'de ev yangını

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Gönen'de ev yangını

Son dakika 3. sayfa haberi... Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Gebeçınar Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı.

Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Gebeçınar Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, evde çıkan yangın kırsal mahallede yaşayan köylülerin müdahalesiyle uzun uğraşlar sonrasında söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları sonrası ev büyük ölçüde yangından dolayı hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi. Jandarma ve itfaiye ekipleri ortak çalışma sonrası yangının çıkış sebebi araştırıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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